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Noces draconiques

Lindsay Buroker

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Dragons à l'horizon, problèmes au tournant. Je suis Val Thorvald, tueuse à gages redoutée, botteuse de fesses professionnelle... et future épouse du seigneur Zavryd'nokquetal, le dragon arrogant et prétentieux qui a un goût déplorable en matière de chaussures. Mais je l'aime. Et notre mariage s'annonce mémorable. Enfin, je l'espère. Parce que, pour l'instant, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Le café dont je suis copropriétaire est bombardé, notre plus jeune employé disparaît, et la famille elfique dont j'ignorais l'existence arrive à l'improviste et au grand complet. Et cerise sur le gâteau ? Le clan de Zav projette de débarquer en ville pour assister à la cérémonie. Des dizaines de dragons s'apprêtent à survoler Seattle. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? #HéroïneBadass #TueuseAGages #Dragons

Par Lindsay Buroker
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Lindsay Buroker

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Noces draconiques

Lindsay Buroker

Paru le 23/03/2026

440 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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Scannez le code barre 9791038125957
9791038125957
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