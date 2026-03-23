Noces draconiques

Dragons à l'horizon, problèmes au tournant. Je suis Val Thorvald, tueuse à gages redoutée, botteuse de fesses professionnelle... et future épouse du seigneur Zavryd'nokquetal, le dragon arrogant et prétentieux qui a un goût déplorable en matière de chaussures. Mais je l'aime. Et notre mariage s'annonce mémorable. Enfin, je l'espère. Parce que, pour l'instant, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Le café dont je suis copropriétaire est bombardé, notre plus jeune employé disparaît, et la famille elfique dont j'ignorais l'existence arrive à l'improviste et au grand complet. Et cerise sur le gâteau ? Le clan de Zav projette de débarquer en ville pour assister à la cérémonie. Des dizaines de dragons s'apprêtent à survoler Seattle. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? #HéroïneBadass #TueuseAGages #Dragons