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La mer sans rivage

J. Scott Coatsworth

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Il est temps : un nouveau départ pour l'humanité, ou l'agonie de ses derniers vestiges. Le vaisseau Infini a laissé la Terre derrière lui, mais un fragment de l'ancienne civilisation survit toujours dans le monde synthétique - un lieu virtuel qui renferme le souvenir des merveilles et vices technologiques de la Terre. Un être nommé Lilith mène un nouveau soulèvement qui risquerait de détruire Infini. Mais l'humanité a évolué depuis le début de son voyage. L'espoir réside maintenant dans des Liminaux capable de se connecter à l'esprit-monde et au monde synthétique. Ils vont devoir faire face à Lilith, mais aussi à la méfiance de leur propre peuple, et aux persécutions d'un nouveau gouvernement alors que les homonormaux continuent de craindre ce qu'ils ne peuvent comprendre. L'invasion doit être stoppée, le monde synthétique réparé, et les habitants d'Infini doivent laisser le passé derrière eux et embrasser leur destinée. #SpaceOpera #LGBTQ+ #Dystopie #Espace #Survie Ce tome clôt la série Ariadne 43.

Par J. Scott Coatsworth
Chez MXM Bookmark

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Auteur

J. Scott Coatsworth

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Science-fiction

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La mer sans rivage

J. Scott Coatsworth

Paru le 23/03/2026

450 pages

MXM Bookmark

25,00 €

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Scannez le code barre 9791038142701
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