Foot manifesto

Les ravages du libéralisme ont transformé le sport le plus populaire du monde en vulgaire marchandise. Afin de redonner au peuple des tribunes le droit de ne plus désespérer, journalistes, universitaires, éducateurs et écrivains se sont attelé·es à quinze propositions concrètes pour démanteler l'industrie du ballon rond. Il est temps que le foot se détache de son idéologie productiviste, fondée sur des logiques sécessionnistes de profitabilité financière. Mais aussi qu'il abandonne la multipropriété, le ré-arbitrage technologique ou un calendrier effréné qui ont mené le ballon rond vers l'overdose et l'exploitation de ses travailleur·euses. La fin de partie doit être sifflée pour la répression policière des supporters et la disneylandisation des stades afin de, définitivement, renouer avec un football vecteur d'émotions et d'émancipation.