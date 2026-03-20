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L'Esprit de Tibhirine

Nicolas S. Ballet, Jean-Pierre Schumacher

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Comment vivre après le drame de Tibhirine ? Que faire pour transmettre au mieux cet héritage spirituel ? Un avenir existe-t-il pour le dialogue islamo-chrétien ? Dernier rescapé de la tragédie qui a emporté sept de ses frères en 1996 en Algérie, le frère Jean-Pierre Schumacher, resté silencieux depuis le drame, a accepté de retracer son itinéraire spirituel. De la Moselle au Maghreb, de son incorporation de force dans la Wehrmacht jusqu’à la guerre civile algérienne des années 1990, il raconte comment sa foi est tournée vers le désarmement de la violence. Il donne aussi des informations inédites sur la nuit de l'enlèvement, dont il a été le témoin direct, et offre surtout une plongée dans l'histoire de Tibhirine, aventure spirituelle audacieuse relancée au lendemain de l'indépendance algérienne. En 1964, Jean-Pierre Schumacher avait fait partie des quelques moines envoyés de Bretagne pour refonder l'abbaye de Tibhirine, dans l'esprit d'ouverture du concile Vatican II. Des années difficiles et enthousiasmantes, qu'il raconte en détail, jusqu'à cette cérémonie du henné marquant « son baptême d'entrée en pays musulman ». Aujourd'hui, l'expérience de dialogue se poursuit en toute simplicité au milieu des musulmans marocains. L'esprit de Tibhirine est vivant : « C'est un laboratoire d'espoir pour nos sociétés ».

Par Nicolas S. Ballet, Jean-Pierre Schumacher
Chez Points

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Auteur

Nicolas S. Ballet, Jean-Pierre Schumacher

Editeur

Points

Genre

Témoins

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L'Esprit de Tibhirine

Nicolas S. Ballet, Jean-Pierre Schumacher

Paru le 20/03/2026

240 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041430123
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