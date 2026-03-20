Les Premiers de leur siècle

Christophe Bigot ressuscite toute une époque, avec ses querelles artistiques et ses ragots d'alcôves. Pour s'arracher à l'anonymat, Henri Lehmann, jeune peintre allemand, entre dans l'atelier d'Ingres. Fasciné par ce maître de génie, il le suit à Rome. Dans les salons de la Villa Médicis, la rencontre du célèbre Franz Liszt et de la comtesse d'Agoult bouleverse son existence. Subjugué par ce couple à l'agonie, obsédé par sa propre insignifiance, Henri sacrifie sa vie et ses ambitions à leur gloire. "Un roman captivant qui a tout pour plaire aux amateurs de musique, de littérature et d'histoire de l'art, s'ils s'intéressent aussi à l'âme humaine". LA PRESSE Christophe Bigot vit à Paris, où il enseigne les lettres. Il est notamment l'auteur de L'Archange et le Procureur, récompensé par plusieurs prix, du Château des trompe-l'oeil, primé à la Nuit du livre, et d'Un autre m'attend ailleurs, sélectionné pour douze prix littéraires et finaliste des prix Femina, Castel et des Deux Magots 2024.