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Tripoli

Antoine Quartier

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Antoine Quartier est capturé par des pirates de Tripoli en 1660 ; s'ensuivent huit années de captivité dans la cité libyenne. Trente ans plus tard, il raconte ses tribulations. La ville aux portes du désert est un chaudron cosmopolite vivant au rythme des captures opérées dans tout le bassin de la Méditerranée orientale par ses redoutables capitaines corsaires. Le plus souvent chrétiens fraîchement convertis à l'islam, ils forment une caste à part, se regroupant selon leurs origines, des "reniés" pour la plupart grecs, italiens ou provençaux. Quant aux captifs, ils vont et viennent entre les bagnes de la ville et la campagne avoisinante, soumis à mille et une tâches subalternes, dans l'attente de leur hypothétique rachat. Au fil de dizaines de petits récits hauts en couleur, Quartier évoque d'une plume alerte les trajectoires dramatiques de ces "esclaves", endurants, mélancoliques ou facétieux, sous la domination de maîtres plus ou moins compatissants. Un éclairage étonnant sur un monde à la fois fluide et interlope.

Par Antoine Quartier
Chez Anacharsis

|

Auteur

Antoine Quartier

Editeur

Anacharsis

Genre

Généralités

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Tripoli

Antoine Quartier

Paru le 20/03/2026

255 pages

Anacharsis

23,00 €

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