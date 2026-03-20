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Malte

Express Map, Xxx

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Les îles maltaises sont une combinaison réussie de l'atmosphère méditerranéenne, du charme britannique et de l'héritage oriental. Après un grand petit déjeuner à l'anglaise, on peut partir - en roulant évidemment à gauche - vers les attractions les plus importantes : l'hypogée de Hal Saflieni, les temples mégalithiques de Hagar Qim et de Ggantija, les falaises phénoménales de Dingli et les grottes sous-marines dans la baie de Dwejra. Et le soir, cap sur les ruelles fascinantes de La Valette aux balcons colorés caractéristiques, héritage de la culture arabe. Découvrez Malte avec la série des guides de poche ExpressMap, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotées d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 74 sites traités ; - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets ; - de nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - des photos en couleurs ; - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - un format qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - échelle 1 : 40 000.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Malte

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Malte

Express Map, Xxx

Paru le 20/03/2026

132 pages

Express Map

13,90 €

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