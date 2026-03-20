Des vues époustouflantes depuis le Cabo Girão, l'une des plus hautes falaises d'Europe, des randonnées pédestres le long des lavadas, les célèbres canaux d'irrigation, une expédition à Pico Ruivo, le toit de Madère. Visite de Funchal, la capitale verte de l'île, et promenade dans la laurisylve. Descente en traîneau en osier à Monte, baignade dans les piscines au milieu des roches volcaniques à Porto Moniz et détente sur les plages de sable fin de Porto Santo. Découvrez Madère avec ce guide de poche, muni d'une carte laminée pliable et détachable. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont regroupés en itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 7 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 55 sites traités ; - 18 itinéraires de promenade ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - échelle 1 : 52 000, plan supplémentaire de Funchal.