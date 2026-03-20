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Corse

Express Map, Xxx

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Quelles sont les richesses naturelles corses protégées par l'UNESCO ? Quels sentiers de randonnée emprunter ? Faut-il avoir peur de l'occultisme corse ? Pourquoi l'héritage génois et le Petit Train sont si importants pour de la Corse ? Cette "Ile de Beauté" enchante par la diversité de ses paysages et son immense patrimoine culturel. Découvrez les villes mondaines comme Calvi ou Bastia, et celles plus traditionnelles, comme Corte ou Sartène. Depuis les vignobles du Cap Corse, jusqu'aux menhirs de Filitosa, en passant par le coeur montagneux, le pays des châtaignes et les plages paradisiaques, visitez une région qui n'en finira pas de vous surprendre. Partez en Corse avec ce guide de poche, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 63 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - au format de poche ; - contient des plans supplémentaires de Calvi, d'Ajaccio, de Bastia, de Corte et de Bonifacio ; - échelle 1 : 170 000.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Corse

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Corse

Express Map, Xxx

Paru le 20/03/2026

108 pages

Express Map

13,90 €

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