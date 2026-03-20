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#Roman francophone

Stabat Infans

Gérard Haller

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Dédié à Jean-Luc Nancy, "Stabat infans" est né de la rencontre avec le "Garçon élu" de Paul Klee, dessin "déchiré" de 1918, coupé en deux et recomposé sens dessus dessous. Image saisissante, où tout fait écho à cette béance d'origine qui semble se rouvrir partout désormais, sous nos yeux, et mettre la survie même du monde en péril. Autoportrait et portrait de l'artiste en général, "Stabat infans" tente simplement de donner une voix à cet enfant aux yeux clos, ici, qui pleure. Qui revient de la nuit primitive, devant nous, mimer le "grand jeu" de la vie et de la mort pour mieux nous faire voir comment se tenir ensemble au bord de l'abîme. Comment regarder la mort en face. Comment faire venir, contre toute attente, un monde sans dieux où vivre-mourir soit tout le "sacré" . "Ne pas être seul, cela est divin" , écrit Nancy.

Par Gérard Haller
Chez L'Atelier Contemporain

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Auteur

Gérard Haller

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Poésie

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Stabat Infans

Gérard Haller

Paru le 20/03/2026

112 pages

L'Atelier Contemporain

20,00 €

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