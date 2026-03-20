Gosse et la myrtille

Gosse et Taigne, bien décidés à retrouver le père de ce dernier, ne tardent pas à rapidement tomber sur lui ! La Myrtille, n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de balancer le maire dans le Rhône, est, une fois de plus, activement recherché par la police. Dans sa fuite, il embarque avec lui, plus ou moins sous la menace, Taigne et Gosse dans un périple qui les conduira loin, bien loin du Rhône, dans le Sud. Echoué sur une île aux allures inhospitalières, ce drôle de trio ne va pas tarder à recevoir de la visite, car il semblerait bien que nos compères aient été suivis...