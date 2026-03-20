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Doudous câlins au tricot

KlompeLOMPE

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Enfin un livre KlompeLOMPE entièrement dédié aux doudous ! Les enfants vont faire la connaissance de Nils le rhinocéros, Sara la zèbre, Andy le singe, Dordi le paresseux et Pelle le pingouin, et pourront choisir leurs préférés parmi les nombreux animaux adorables du livre. On y retrouve des animaux de la savane comme le lion, tigre et les singes, des aimaux du grand Nord comme le phoque et le pingouin, ainsi que des animaux de compagnie comme le chien et le chat. Vous découvrirez également un mobile et un hochet pour bébé. Les enfants vont à coup sûr s'attacher à ces créatures toutes douces, et peut-être même créer tout un zoo ! Les doudous sont rapides et amusants à tricoter, et feront le bonheur des tout-petits. Ces personnages seront des cadeaux parfaits pour Noël, un anniversaire ou une naissance.

Par KlompeLOMPE
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

KlompeLOMPE

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Doudous câlins au tricot

KlompeLOMPE

Paru le 20/03/2026

176 pages

Les Editions de Saxe

21,90 €

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Scannez le code barre 9782756543246
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