Déco et accessoires Boro

Le BORO : une technique ancestrale revisitée en projets modernes et colorés ! Partez à la découverte de l'univers du BORO : ces petites pièces de tissus dénichées dans vos réserves, superposées puis quiltées pour être assemblées. Ensuite, vient la découpe des pièces, façon couture, donnant forme à de petits quilts indigo, des panneaux fleuris, des pochettes astucieuses, des boites à rabats ou un sac shopping et la customisation d'un blouson en jean ultra tendance. Dans ce livre, vous découvrirez Une technique simple d'assemblage de pentes pièces de tissu. Un matelassage en piqué libre. Une sélection de couleurs inspirantes. Des motifs appliqués puisés dans les motifs des tissus imprimés.