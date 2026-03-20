Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Déco et accessoires Boro

Marie-France Bocquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le BORO : une technique ancestrale revisitée en projets modernes et colorés ! Partez à la découverte de l'univers du BORO : ces petites pièces de tissus dénichées dans vos réserves, superposées puis quiltées pour être assemblées. Ensuite, vient la découpe des pièces, façon couture, donnant forme à de petits quilts indigo, des panneaux fleuris, des pochettes astucieuses, des boites à rabats ou un sac shopping et la customisation d'un blouson en jean ultra tendance. Dans ce livre, vous découvrirez Une technique simple d'assemblage de pentes pièces de tissu. Un matelassage en piqué libre. Une sélection de couleurs inspirantes. Des motifs appliqués puisés dans les motifs des tissus imprimés.

Par Marie-France Bocquet
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Marie-France Bocquet

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Déco et accessoires Boro par Marie-France Bocquet

Commenter ce livre

 

Déco et accessoires Boro

Marie-France Bocquet

Paru le 20/03/2026

96 pages

Les Editions de Saxe

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782756542850
9782756542850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.