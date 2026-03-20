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Skeleton Knight in Another World Tome 14

Akira Ashihara, Akira Sawano

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Alors que le conflit avec le Saint Royaume de Hilk approche, Arc est convié à une réunion du peuple elfique. Mais les discussions s'enlisent et certains membres influents remettent en question ses capacités. C'est alors qu'une voix retentit : "Une minute ! On m'a fait part de votre petit manège ! " A ce moment, un duo inattendu fait irruption : Felfyvizlot, la reine dragon considérée comme la plus dangereuse de toutes, accompagnée d'Ivin ! Les elfes s'enflamment à l'idée qu'un tel monstre sacré rejoigne leurs rangs. Mais la dragonne n'offre pas ses services gratuitement... Sa condition ? Affronter Arc en duel, comme simple divertissement !

Par Akira Ashihara, Akira Sawano
Chez Meian Editions

|

Auteur

Akira Ashihara, Akira Sawano

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Skeleton Knight in Another World Tome 14

Akira Ashihara, Akira Sawano

Paru le 20/03/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385037857
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