Skeleton Knight in Another World Tome 14

Alors que le conflit avec le Saint Royaume de Hilk approche, Arc est convié à une réunion du peuple elfique. Mais les discussions s'enlisent et certains membres influents remettent en question ses capacités. C'est alors qu'une voix retentit : "Une minute ! On m'a fait part de votre petit manège ! " A ce moment, un duo inattendu fait irruption : Felfyvizlot, la reine dragon considérée comme la plus dangereuse de toutes, accompagnée d'Ivin ! Les elfes s'enflamment à l'idée qu'un tel monstre sacré rejoigne leurs rangs. Mais la dragonne n'offre pas ses services gratuitement... Sa condition ? Affronter Arc en duel, comme simple divertissement !