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#Roman francophone

Scruter la grâce

Rémi Huot

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La nature ne connaît pas l'erreur. Et elle n'abandonne jamais personne. C'est peut-être l'explication de son indéchiffrable beauté, de son éternelle jeunesse. Les vies végétales et animales qu'elle propulse sous la lumière poétique du soleil, de la lune ou des étoiles, n'entrent jamais en guerre, bien qu'aucune ne connaisse véritablement la paix. La nature respecte partout ses plans, ses desseins d'harmonie, dans la petitesse comme dans la grandeur, dans la vie comme dans la mort. Je puis dire que mon véritable métier, ma profession de coeur, est de scruter la grâce de cette toile vivante... Au milieu des roseaux, Rémi Huot découvre une ouverture. Les yeux écarquillés, il intercepte ce qui est pauvre, fragile, sans importance. Il saisit la poitrine d'un rouge-gorge, le velours blanc d'un nuage, la voix froissée du vent, le moiré sur l'eau du marais. Sa seule ambition est de faire provision de ce sauvage ordinaire. Et lorsque le jour décline, quand les oiseaux se rangent sous les étoiles qui émiettent la nuit, l'auteur regroupe ses phrases. Elles disent que l'oeuvre de la nature est d'abord un saisissement poétique. Ralentir, ouvrir les yeux en grand et mettre en mots la beauté du monde est une merveilleuse façon d'en prendre soin.

Par Rémi Huot
Chez Le mot et le reste

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Auteur

Rémi Huot

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Littérature française

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Scruter la grâce

Rémi Huot

Paru le 20/03/2026

119 pages

Le mot et le reste

14,00 €

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Scannez le code barre 9782384318520
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