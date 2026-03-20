Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

L'or des jours

Romuald Delacour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur son voilier de haute mer, nommé Asphodèle, l'auteur part de la Bretagne vers les grands archipels atlantiques : Madère, Canaries, Cap-Vert, empruntant en partie les voies ouvertes par Christophe Colomb. Entre une île volcanique et le jeu des cétacés, dans la longueur des jours de mer et la scansion des rencontres offertes aux escales, il fait de ce voyage qui le mène au seuil du Brésil l'occasion d'une célébration de la vie de bateau, c'est-à-dire du ciel, des vents, de l'océan, des terres abordées et des rencontres, doublée d'une méditation sur sa condition de passant, affecté par le trouble du monde. Orpailleur à sa façon du temps qui passe depuis le pont de son bateau, il partage dans cet ouvrage son butin de sensations et sa quête de l'ouvert de la vie.

Par Romuald Delacour
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Romuald Delacour

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Récits de mer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'or des jours par Romuald Delacour

Commenter ce livre

 

L'or des jours

Romuald Delacour

Paru le 20/03/2026

232 pages

Le mot et le reste

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384318223
9782384318223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.