Streets of New York

Parmi les capitales de la musique, New York en est l'une des plus emblématiques. Philippe Brossat prend les lecteurs par la main, appareil photo autour du cou, et s'engouffre avec eux dans les rues de celle qui a consacré Elvis Presley et les Beatles avant que Bob Dylan - et toute la scène folk avec lui - ne pose ses valises à Greenwich Village. On se faufile à la suite de Leonard Cohen et des Sex Pistols au Chelsea Hotel, on assiste à la naissance du Velvet Underground et à celle du punk dont l'East Village et le CBGB seront le berceau, accueillant les prestations déroutantes des Ramones, de Patti Smith, de Blondie, des New York Dolls et des Talking Heads. On succombera ensuite à l'appel du disco au Club 54, épaule contre épaule avec Madonna, pour finir dans le Bronx et à Brooklyn en pleine bloc party, prémices d'une révolution qui mènera au règne du hip-hop.