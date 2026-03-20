Dr Mabuse, le joueur

"Une rue, pavée de cadavres, éclaboussée et éblouissante de sang. Que lui importait à présent ? Amour, volupté... Et justement, la vie... Qu'était la vie si elle était liée à ce monde odieux ? Un monde où tout était interdit, où rien n'était permis, où la volonté se heurtait sans cesse aux barrières qu'une prétendue "communauté humaine" avait érigées pour protéger les faibles ? La vermine ! Les lois morales de la vermine... Ha ha ha ! ... Elles ne comptaient pas pour un cerveau comme le sien. De tels cerveaux avaient le droit d'édicter leurs propres lois ! Mabuse avait toujours défendu ce point de vue, avait toujours agi selon ce principe et s'était amusé à diriger les forces du Mal..." Enfin édités en un volume, les deux mythiques romans (1922 & 1932) à la source des chefs-d'oeuvre du cinéaste Fritz Lang.