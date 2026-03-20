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#Roman francophone

Bluff

David Fauquemberg

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On ne poussait jamais par hasard la porte de l'Anchorage Café, surtout en plein hiver austral, quand les rafales soufflées de l'Antarctique tourmentaient sans répit le sud de la Nouvelle-Zélande. Elles couchaient les panneaux et faisaient crépiter tous les drapeaux du port, elles projetaient des embruns glacés à vous tatouer la peau. On apercevait d'ici la fumée blanche des déferlantes qui saccageaient depuis deux jours les eaux pourtant abritées de Bluff Harbour. Au large, c'était l'enfer.

Par David Fauquemberg
Chez Au Vent des Iles

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Auteur

David Fauquemberg

Editeur

Au Vent des Iles

Genre

Littérature française

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Bluff

David Fauquemberg

Paru le 20/03/2026

338 pages

Au Vent des Iles

23,00 €

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Scannez le code barre 9782367346595
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