Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Le dessin facile Personnages

Lise Herzog, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec cette méthode, simple et accessible, apprenez à dessiner des personnages réalistes ou imaginaires. Comment représenter les proportions du corps, la finesse d'un visage ou la dynamique d'un mouvement ? Grâce aux nombreux modèles expliqués étape par étape, vous saurez tout dessiner : silhouettes féminines et masculines, adultes et enfants, visages expressifs, mains, pieds, vêtements, et même des personnages en perspective ou en action. Les sujets de ce livre sont regroupés en différentes catégories et décomposés en formes simples pour que vous puissiez les construire facilement. Retrouvez également des conseils pratiques et des notions indispensables pour donner vie à vos personnages. Lancez-vous sans attendre !

Par Lise Herzog, Xxx
Chez Mango Editions

|

Auteur

Lise Herzog, Xxx

Editeur

Mango Editions

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dessin facile Personnages par Lise Herzog, Xxx

Commenter ce livre

 

Le dessin facile Personnages

Lise Herzog, Xxx

Paru le 20/03/2026

160 pages

Mango Editions

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317040368
9782317040368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.