Le dessin facile Personnages

Avec cette méthode, simple et accessible, apprenez à dessiner des personnages réalistes ou imaginaires. Comment représenter les proportions du corps, la finesse d'un visage ou la dynamique d'un mouvement ? Grâce aux nombreux modèles expliqués étape par étape, vous saurez tout dessiner : silhouettes féminines et masculines, adultes et enfants, visages expressifs, mains, pieds, vêtements, et même des personnages en perspective ou en action. Les sujets de ce livre sont regroupés en différentes catégories et décomposés en formes simples pour que vous puissiez les construire facilement. Retrouvez également des conseils pratiques et des notions indispensables pour donner vie à vos personnages. Lancez-vous sans attendre !