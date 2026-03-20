Guide Michelin France & Monaco

Une sélection des meilleures tables de France. Pour ce nouveau millésime, ce sont près de 3000 tables, toutes retenues pour la qualité de leur cuisine. Vous retrouverez nos restaurants étoilés, de 1 étoile à 3 étoiles, et nos Bib Gourmand (nos meilleurs rapports qualité-prix) ainsi que nos Etoiles Vertes qui distinguent les restaurateurs engagés dans une gastronomie durable. Découvrez également une sélection d'hébergements à réserver sur nos plateformes, tous choisis pour leur personnalité unique et la qualité de leurs prestations. Similaire à l'Etoile pour les restaurants, la Clef Michelin, de 3 à 1, distingue les meilleurs.