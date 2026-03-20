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Bretagne

Michelin, Xxx

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Et si, pour une fois, on en faisait moins ? Pour que vos vacances ne riment pas avec performance, la collection OFF propose un nouveau regard sur le voyage : à contre-courant, loin de la foule, avec le luxe de prendre son temps, parfois même celui de ne rien faire. Autant de chemins de traverse, d'expériences singulières et d'adresses confidentielles pour retrouver tout le plaisir du voyage. Mais faire un pas de côté ne signifie pas pour autant renoncer à tous les sites emblématiques. Bien au contraire : on vous donne aussi les clés pour les découvrir autrement – au bon moment, loin de la cohue. Avec la promesse simple de voir moins pour voir mieux . Parmi nos moments choisis, laissez-vous tenter par une randonnée le long de la ria du Bélon, une découverte des mégalithes des landes de St-Just, une visite des chapelles du Faouët...

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Bretagne

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Bretagne

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

240 pages

Michelin

18,95 €

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Scannez le code barre 9782067271258
9782067271258
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