Boston et la Nouvelle Angleterre

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Boston, Newport, Acadia National Park... - Les coups de coeur : Pousser les portes d'un palais vénitien ; S'offrir un road trip sur la Route 100 ; Voir s'ébattre les baleines au nord du Cape Cod... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Approcher les élans ; Prendre place à bord d'un train à crémaillère ; Revivre l'épopée des passagers du Mayflower... - Des suggestions d'itinéraires : De Boston au Cape Cod en 8 jours ; Le Vermont en 7 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 6 micro-régions : Massachusetts ; Rhode Island ; Connecticut ; Vermont ; New Hampshire ; Maine.