Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Stromboli, Palermo, Ragusa... - Les coups de coeur : Découvrir avec stupeur les merveilleuses mosaïques de la Villa romana del Tellaro ; Se poster sur le Castello Maniace ; Se croire au paradis en nageant dans les piscines naturelles du Cassibile... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Découverte des salines entre Marsala et Trapani ; Visite de la grotte Mangiapane ; Fabrication de chocolat à Modica... - Des suggestions d'itinéraires : La Sicile baroque en 10 jours ; Palerme en 3 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 8 micro-régions : Palermo et ses environs ; La Sicile occidentale ; Agrigento et la côte méridionale ; Le centre de la Sicile ; Le triangle baroque : Siracusa, Noto et Ragusa ; La côte ionienne : Catania, l'Etna et Taormina ; La côte tyrrhénienne de Milazzo à Cefalù ; Les îles autour de la Sicile. Pensez à utiliser en complément notre Carte Local Italie Sicilia n°365