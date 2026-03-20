Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Phaestos, Les gorges de Samaria, Hania... - Les coups de coeur : Arpenter les ruelles de Hania au petit matin ; Se baigner à Itanos ; Explorer le Geoparc de Sitia... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Déguster des douceurs grecques ; La palmeraie de Vaï ; La plage d'Elafonissi... - Des suggestions d'itinéraires : Un tour d'horizon crétois en 7 jours ; Hania et la pointe ouest en 7 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 4 micro-régions : Héraklion et son département ; Agios Nikolaos et le Lassithi ; Rethymnon et son département ; Hania et son département. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Crète n°759