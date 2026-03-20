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Lacs italiens, Milan et la Lombardie

Michelin, Xxx

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La capitale de la mode et du design est couronnée de sept lacs superbes qui composent un décor de rare harmonie. Au sud, de villes d'art à la taille humaine irriguent une région magnifique, qui conjugue nature, culture et art de vivre. Bienvenue en Lombardie ! Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Lacs Italiens, Milan et la Lombardie, entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), 35 activités à faire avec des enfants, 400 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...) et 35 promenades et circuits. En complément du Guide Vert, utilisez les cartes MichelinN° 353 (Lombardia), N°354 (Trentino-Alto Adige) et N°355 (Veneto).

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Italie

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Lacs italiens, Milan et la Lombardie

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

376 pages

Michelin

16,95 €

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Scannez le code barre 9782067270961
9782067270961
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