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Les Logiques du corps

Georges Vigarello

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Mobilisant aussi bien les savoirs scientifiques que les conceptions philosophiques et religieuses, ou encore les oeuvres de fiction et l'histoire de l'art, Georges Vigarello explore les différentes façons par lesquelles les sociétés occidentales ont pensé le corps humain dans son unité. Avec un souci d'intelligibilité remarquable, il met en lumière la succession de modèles (le modèle humoral, fibreux, énergétique, informationnel) par lesquels le corps a été appréhendé depuis l'Antiquité jusqu'au temps présent. Au-delà d'une telle succession, il porte une attention subtile à ses usages, aux manières d'être et d'agir qui ne cessent d'évoluer au cours de l'histoire. Le livre montre comment le corps occidental est travaillé par des principes décisifs d'affranchissement, d'individualisation et de sensibilité, ouvrant sur une manière totalement inédite de penser le temps : dynamique centrale, originale, traversant la longue durée, d'où les individus tirent leur force, comme leur possible fragilité. Notre propre conception contemporaine du corps en sort singulièrement dépaysée. Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Georges Vigarello a notamment publié au Seuil Histoire du viol (XVIe-XXe siècle) (1998), Histoire des pratiques de santé (1999), La Silhouette (2012), Le Sentiment de soi (2014) et Histoire de la fatigue (2020). Il a dirigé par ailleurs plusieurs ouvrages collectifs, avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, dont une Histoire du corps en 2006.

Par Georges Vigarello
Chez Seuil

|

Auteur

Georges Vigarello

Editeur

Seuil

Genre

Epistémologie

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Les Logiques du corps

Georges Vigarello

Paru le 20/03/2026

400 pages

Seuil

25,00 €

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Scannez le code barre 9782021620351
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