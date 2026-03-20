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Itinérances d'un migrant privilégié

Bernard Fabre-Teste

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En novembre 2022, le débarquement des deux cent trente migrants de l'Ocean Viking à Toulon, insupportable évènement hyper médiatisé et révélant le vrai visage des gens, a été le déclic qui a déclenché l'écriture de ce récit autobiographique. Ce livre décrit, sans ordre chronologique précis, des passages de mon parcours de vie professionnel et humain qui me paraissent essentiels ou tout au moins intéressants, les accompagnant parfois de réflexions nostalgiques ou violentes sur des sujets qui me tiennent vraiment à coeur. ''Migrants'', ''Algérie'', ''Cambodge'', ''Vietnam'' et ''Kanaky'' dans ces chapitres je donne mon sentiment et je fais part de mes émotions sur la colonisation, la décolonisation et la migration humaine. Ce livre met en avant les événements marquants de ma vie comme l'injustice de mon renvoi de l'Ecole Militaire Préparatoire d'Aix-en-Provence, mon séjour en Algérie et ma découverte de la Santé Publique, l'expérience innovante du Cabinet Médical du Panier, l'ascension d'un 6500 mètres au Népal, le Chulu Ouest, ma rencontre avec le Roi Sihanouk, mon travail avec l'Organisation Mondiale de la Santé comme conseiller VIH SIDA pour sa plus grande région en Asie Pacifique puis comme représentant au Vanuatu, mes voyages, mes rencontres et mes amitiés. J'ai toujours dans ma tête et mon coeur, ces moments cruciaux de ma vie, les souvenirs d'une cinquantaine de ''SI... '' qui auraient pu changer le cours de ma vie, suite à une décision volontaire de ma part ou tout simplement dû au hasard, lui donnant ainsi un nouveau cap, une nouvelle direction, un nouveau but. Comme dans un roman, ce récit est conduit en mêlant parfois rêve et réalité. Ce sera à vous lecteur qu'il adviendra de découvrir la part de ces deux pôles dans cette histoire de ma vie que je vous confie aujourd'hui. Depuis l'âge de 17 ans, quand j'ai vraiment choisi de tout faire pour être un jour médecin, oubliant tous mes nombreux autres rêves, ma vie n'a, en fait, jamais été conduite avec un but précis, un plan de carrière et une ambition forcenée qui aurait pu écraser ou gêner d'autres personnes autour de moi. A la fin de ce voyage, j'ai encore beaucoup d'amour à donner, avec, en permanence, dans mon coeur ces trois valeurs essentielles, ces trois sentiments majeurs, la ''tolérance'', le ''pardon'' et le fait de ''ne pas être envieux de l'autre'' qui sont, pour moi, les seules vraies clés pour le bonheur de tous. Beaucoup d'amour à donner ! Ce n'est pas toujours facile mais on peut essayer. Le partage de mon temps dans le bénévolat à la Croix-Rouge et à Emmaüs est une voie que j'ai choisie tant que la santé me le permettra ! Eternel optimiste je rêve encore d'un monde meilleur malgré les terribles drames que l'humanité vit depuis des siècles et encore plus aujourd'hui. La beauté et la richesse de l'éclosion perpétuelle des arts à travers les cultures du monde, comme un merveilleux coucher de soleil ou un sourire, continuent à me ravir et à me passionner tous les jours.

Par Bernard Fabre-Teste
Chez Editeurs divers

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Auteur

Bernard Fabre-Teste

Editeur

Editeurs divers

Genre

Aide humanitaire

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Itinérances d'un migrant privilégié

Bernard Fabre-Teste

Paru le 20/03/2026

372 pages

Editeurs divers

32,95 €

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