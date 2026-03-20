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#Roman francophone

Ici commence un amour

Simon Johannin

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Un roman qui nous plonge dans le tiraillement de la sortie de l'adolescence. Théo écrit. Son premier roman tout juste publié, il vient d'arriver à Paris. Pris entre deux eaux, il se heurte au monde et à ses contradictions, entre la beauté et la laideur, la soif de pureté et les compromis. De Paris à Marseille, de défilés de mode en émeutes, Théo découvre le chaos de la ville, les lois du désir et de l'argent... Mais aussi les livres et l'écriture, remèdes immuables. Entre douceur et noirceur, tendresse et révolte, la langue nerveuse et poétique de Simon Johannin nous plonge dans le tiraillement de la sortie de l'adolescence. "Un somptueux roman au style furieux et onirique". LES INROCKS Simon Johannin, né en 1993, est écrivain et poète. Il est révélé par son premier roman L'Eté des charognes (2017), et a depuis publié sept autres titres, tous ou presque aux éditions Allia. A la lisière entre lumière et ombre, son écriture surnage dans un réel aussi beau que trouble.

Par Simon Johannin
Chez Points

|

Auteur

Simon Johannin

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Ici commence un amour

Simon Johannin

Paru le 20/03/2026

240 pages

Points

8,70 €

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