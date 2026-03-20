La mission des historiens est d'abord d'écarter mensonges et fantasmes projetés sur le passé. Mais, comme tout un chacun, ils sont aussi la proie d'images mentales souvent issues de souvenirs (de lectures, de films, de récits entendus), dont l'origine s'est estompée et qui s'insinuent pourtant dans leurs recherches et leur écriture. Ils doivent admettre que si on ne voit du passé - vraiment voir avec ses yeux - que ce qui en a survécu, on voit aussi avec l'oeil de l'imagination. Ce livre n'est pas une histoire philosophique ou technique du fait de voir, mais une tentative de croiser des regards anciens avec le regard actuel de celui qui en écrit l'histoire. C'est un essai sur l'écriture de l'histoire et aussi un livre d'histoire qui aborde chacun des objets étudiés à partir de leur inscription dans le temps. Sur un socle d'histoire du XVIIe siècle, Voir le passé propose une traversée du temps entre XVe et XXe siècle. On y croise des peintres et des romanciers, des mémorialistes, des architectes et des poètes, des photographes et quelques philosophes. Et même le commissaire Maigret. Ces rencontres conduisent pour finir au mystère de la vision de l'invisible dans des récits ou des images ayant pour objectif de faire voir, ce qui met à l'épreuve la réalité et le rêve d'une visibilité de l'histoire.