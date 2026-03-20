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Victor Hugo

Rodolphe, Olivier Roman

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Septembre 1843. En feuilletant un journal, Victor Hugo apprend la mort tragique de sa fille Léopoldine, noyée dans la Seine avec son mari. Le choc est tel qu'il s'enferme dans un silence de dix ans. En 1853, proscrit par Napoléon III, Hugo s'exile sur l'île de Jersey. Le poète y reçoit la visite d'Herbert Salliès, qui découvre un homme brisé par le chagrin, presque halluciné. Sous l'influence de Delphine de Girardin, Hugo s'adonne au spiritisme : les tables parlent, les voix répondent, les morts semblent revenir. Léopoldine, Shakespeare, Galilée, même l'Océan lui-même : les esprits deviennent pour Hugo un nouveau langage, un dialogue entre ciel et terre. Entre mysticisme, deuil et quête de rédemption, Victor Hugo et les tables parlantes retrace la métamorphose d'un homme brisé en mystique visionnaire. C'est aussi un portrait sensible de la création artistique, de la douleur transfigurée en poésie, et d'un siècle où science, religion et littérature s'affrontent à la frontière de l'invisible.

Par Rodolphe, Olivier Roman
Chez Anspach Editions

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Auteur

Rodolphe, Olivier Roman

Editeur

Anspach Editions

Genre

Historique

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Victor Hugo

Rodolphe, Olivier Roman

Paru le 20/03/2026

48 pages

Anspach Editions

15,50 €

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