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#Roman francophone

L'irréparable

Pierre Samson

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Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l'université. Il s'efforce aussi d'entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu'une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu'il est condamné à l'obsolescence. Déterminé à dénoncer la supercherie dont il s'estime victime, le paléographe amorce une enquête sur laquelle il perd rapidement tout contrôle. Et les gens qu'il aime n'y pourront rien. Avec L'irréparable, Pierre Samson raconte les jours paisibles, puis chaotiques, d'un homme lucide qui, tant bien que mal, refuse de baisser les bras.

Par Pierre Samson
Chez Héliotrope

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Auteur

Pierre Samson

Editeur

Héliotrope

Genre

Littérature française

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L'irréparable

Pierre Samson

Paru le 20/03/2026

280 pages

Héliotrope

20,00 €

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