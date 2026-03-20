Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture

Brice Ameille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Célébré aujourd'hui comme l'un des premiers artistes naïfs, le Douanier Rousseau (1844-1910) est particulièrement connu du grand public pour ses paysages de jungles luxuriantes. Le musée de l'Orangerie, qui conserve quelques-uns des chefs-d'oeuvre ayant appartenu au marchand Paul Guillaume, lui rend un vibrant hommage en nouant un partenariat inédit avec la Fondation Barnes de Philadelphie, qui possède la plus grande collection au monde d'oeuvre de Rousseau. En une cinquantaine de paysages, portraits de groupe et natures mortes, l'exposition propose de reconsidérer la carrière de ce singulier autodidacte en mettant en lumière sa personnalité hors norme, ses ambitions professionnelles et ses liens avec le marché de l'art. Un vaste programme d'analyses scientifiques permet également de mieux comprendre sa pratique picturale. Une exposition-événement.

Par Brice Ameille
Chez Faton

|

Auteur

Brice Ameille

Editeur

Faton

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Henri Rousseau, l’ambition de la peinture par Brice Ameille

Commenter ce livre

 

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture

Brice Ameille

Paru le 20/03/2026

64 pages

Faton

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782878444285
9782878444285
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.