Henri Rousseau, l’ambition de la peinture

Célébré aujourd'hui comme l'un des premiers artistes naïfs, le Douanier Rousseau (1844-1910) est particulièrement connu du grand public pour ses paysages de jungles luxuriantes. Le musée de l'Orangerie, qui conserve quelques-uns des chefs-d'oeuvre ayant appartenu au marchand Paul Guillaume, lui rend un vibrant hommage en nouant un partenariat inédit avec la Fondation Barnes de Philadelphie, qui possède la plus grande collection au monde d'oeuvre de Rousseau. En une cinquantaine de paysages, portraits de groupe et natures mortes, l'exposition propose de reconsidérer la carrière de ce singulier autodidacte en mettant en lumière sa personnalité hors norme, ses ambitions professionnelles et ses liens avec le marché de l'art. Un vaste programme d'analyses scientifiques permet également de mieux comprendre sa pratique picturale. Une exposition-événement.