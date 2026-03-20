Dessins du Seicento

En 2026, les collections d'arts graphiques du xviie siècle italien du musée Condé seront pour la première fois exposées dans leur intégralité au cabinet d'arts graphiques Prince Amyn Aga Khan. Federico Barocci, Agostino, Carracci, Guercino, Giovanni Baglione... Cet ensemble d'une quarantaine d'oeuvres fait la part belle aux grands maîtres de la gravure et du dessin italien du Seicento. Privilégiant les représentations abouties aux allusives feuilles trop menues ou esquissées, alliant générosité du format et dextérité du trait, cette collection s'étend du maniérisme tardif au classicisme principalement bolonais et romain, mais présente également quelques rares oeuvres napolitaines ou espagnoles. Ce volume est le reflet de l'état actuel des connaissances sur le fonds du musée Condé comme sur les prestigieuses oeuvres prêtées à cette occasion.