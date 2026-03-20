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Dessins du Seicento

Ulysse Jardat, Catherine Loisel, Anita Viola Sganzerla

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En 2026, les collections d'arts graphiques du xviie siècle italien du musée Condé seront pour la première fois exposées dans leur intégralité au cabinet d'arts graphiques Prince Amyn Aga Khan. Federico Barocci, Agostino, Carracci, Guercino, Giovanni Baglione... Cet ensemble d'une quarantaine d'oeuvres fait la part belle aux grands maîtres de la gravure et du dessin italien du Seicento. Privilégiant les représentations abouties aux allusives feuilles trop menues ou esquissées, alliant générosité du format et dextérité du trait, cette collection s'étend du maniérisme tardif au classicisme principalement bolonais et romain, mais présente également quelques rares oeuvres napolitaines ou espagnoles. Ce volume est le reflet de l'état actuel des connaissances sur le fonds du musée Condé comme sur les prestigieuses oeuvres prêtées à cette occasion.

Par Ulysse Jardat, Catherine Loisel, Anita Viola Sganzerla
Chez Faton

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Auteur

Ulysse Jardat, Catherine Loisel, Anita Viola Sganzerla

Editeur

Faton

Genre

Thèmes picturaux

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Dessins du Seicento

Ulysse Jardat, Catherine Loisel, Anita Viola Sganzerla

Paru le 20/03/2026

96 pages

Faton

22,00 €

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Scannez le code barre 9782878444216
9782878444216
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