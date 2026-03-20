Une femme qui ment

L'histoire singulièrement romanesque d'une femme qui falsifia son identité pour changer de destin. Des vies effacées, des secrets de famille enfouis dans le grand "oublioir" de l'histoire, d'aujourd'hui aux années 60, de la deuxième guerre mondiale à l'histoire coloniale des Antilles. Une quête semée de retournements imprévisibles. Blonde, née en Normandie, l'auteure découvre, à 25 ans, qu'elle était noire. Une exploration dans le temps qui ouvre une fenêtre inédite et limpide sur l'esclavage. Une lignée de femmes douées de courage et d'une grande aptitude à la survie. Un Roman d'aventures...