Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Une femme qui ment

Marie Binet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire singulièrement romanesque d'une femme qui falsifia son identité pour changer de destin. Des vies effacées, des secrets de famille enfouis dans le grand "oublioir" de l'histoire, d'aujourd'hui aux années 60, de la deuxième guerre mondiale à l'histoire coloniale des Antilles. Une quête semée de retournements imprévisibles. Blonde, née en Normandie, l'auteure découvre, à 25 ans, qu'elle était noire. Une exploration dans le temps qui ouvre une fenêtre inédite et limpide sur l'esclavage. Une lignée de femmes douées de courage et d'une grande aptitude à la survie. Un Roman d'aventures...

Par Marie Binet
Chez Editions Maurice Nadeau

|

Auteur

Marie Binet

Editeur

Editions Maurice Nadeau

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une femme qui ment par Marie Binet

Commenter ce livre

 

Une femme qui ment

Marie Binet

Paru le 20/03/2026

240 pages

Editions Maurice Nadeau

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782862316659
9782862316659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.