L'idée de mode, une nouvelle histoire

Comment la mode est-elle parvenue à accéder à une forme de reconnaissance en tant que création artistique ? Le deuxième tome de L'Idée de mode retrace les étapes de son devenir-art, notamment à travers l'ascension du modèle commercial - alors inédit - de la haute couture. Dans cette époque charnière que représente le passage du XIXe siècle, l'étude des discours portés sur la mode révèle des dynamiques originales : en pleine période d'expansion coloniale, elle s'efforce alors d'incarner l'identité nationale et devient à ce titre un matériau de propagande propice à l'exportation, une marchandise artistique tout autant qu'un outil diplomatique. C'est précisément ce qui fascine une génération de couturiers-créateurs qui assimilent radicalement les enjeux de l'art moderne : en élevant le tailleur au rang d'artiste, ils repensent structurellement leurs pratiques comme leurs objets. Comme dans un effet de miroir, des artistes, nés avec le siècle et la conviction que le vêtement représente un champ d'exploration plastique font écho à ces préoccupations. Tous se retrouvent autour d'un appétit pour le " nouveau " dont les implications sont désormais partagées entre peinture et couture. Au nom d'une déhiérarchisation des domaines d'expression artistique, les oeuvres réinventent leurs contours et leurs supports : les objets et les univers que la mode composent s'introduisent dans les espaces consacrés de l'art. Galeries et boutiques jouent également de leurs expositions et de leurs marchandises. Mise en espace, la mode semble, au cours des premières décennies du XXe siècle, se disperser, si ce n'est se dématérialiser. Mais plus qu'une absence de support ou une parfaite désincarnation, elle se fait multiple : l'utilisation systématique de la photographie dans la presse comme les techniques d'impression - de la toile au papier - dès la fin des années 1910 en assurent une diffusion sans précédent. Cet ouvrage fait suite au premier tome de la série qui étudiait l'émergence de l'idée de mode depuis la période postrévolutionnaire jusqu'à l'âge des avant-gardes du début du XXe siècle.