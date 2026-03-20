Thousand Autumns Tome 1

USA TODAY BEST SELLER Yan Wushi, chef de la secte démoniaque Huanyue, est un maître cultivateur, un stratège de génie et un cynique invétéré. A ses yeux, le coeur des hommes est gouverné par la cruauté et l'égoïsme. Quiconque prétend le contraire n'est qu'un menteur ou un insensé. Quant à Shen Qiao, l'humble chef de la secte taoïste du Mont Xuandu, généreux et bienveillant, il incarne tout ce que Yan Wushi méprise chez les idéalistes. Lorsque Shen Qiao subit une défaite écrasante lors d'un duel et est laissé pour mort, Yan Wushi le découvre par hasard et échafaude un planA : il va prendre cet homme sous son aile pour lui révéler la noirceur du coeur humain. Il testera les limites de sa foi et cherchera à l'attirer sur la voie de la cultivation démoniaque. Après tout, il est facile de rester vertueux depuis le sommet d'une montagne touchant le Ciel. Mais mille automnes passés à fouler une terre souillée de sang suffisent à briser n'importe quel homme.