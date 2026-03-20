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Hypertourisme

Rémy Knafou

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Penser le tourisme dans le deuxième quart du XXIE siècle. Si le surtourisme fait beaucoup parler de lui, il n'est qu'un symptôme. Derrière, se cache un phénomène mondial : l'hypertourisme. Ce système incontrôlé a des effets profonds sur les sociétés, les territoires et l'environnement. De la Chine à l'Antarctique en passant par Venise, le géographe Rémy Knafou analyse cette toute-puissance dans ses multiples dimensions. Il prône la nécessaire régulation d'un tourisme dont la démesure s'affirme de jour en jour. Mettre fin aux conflits d'usage, améliorer la cohabitation entre habitants et touristes, préserver l'habitabilité de la Terre et le droit aux vacances pour tous sont impératifs pour l'avenir du secteur.

Par Rémy Knafou
Chez Editions du Faubourg

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Auteur

Rémy Knafou

Editeur

Editions du Faubourg

Genre

Géographie du tourisme

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Hypertourisme

Rémy Knafou

Paru le 20/03/2026

192 pages

Editions du Faubourg

16,00 €

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