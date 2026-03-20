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#Roman étranger

L'heure de la vache

Pajtim Statovci

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En 1996, un jeune garçon, réfugié avec sa famille en Finlande, passe l'été chez ses grands-parents au Kosovo. Dans la ferme, le grand-père, maitre sur ses terres, fait régner la loi du plus fort. Ce que le garçon y vivra, à la lisière de l'enfance et de la violence, il ne le comprendra que bien plus tard. Devenu adulte, il retourne avec sa mère dans un pays toujours meurtri par la guerre, pour affronter ce qui lui rend la vie insoutenable : la cruauté, l'humiliation, les silences. Mais comment faire confiance à une mémoire qui se dérobe ? Et que devient le pardon, quand la vengeance apparaît comme la seule justice possible ? L'Heure de la vache est un roman incandescent. Une plongée vertigineuse au plus sombre du coeur humain.

Par Pajtim Statovci
Chez Les Argonautes

|

Auteur

Pajtim Statovci

Editeur

Les Argonautes

Genre

Littérature scandinave

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L'heure de la vache

Pajtim Statovci trad. Claire Saint-Germain

Paru le 20/03/2026

304 pages

Les Argonautes

22,00 €

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Scannez le code barre 9782487712041
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