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Gekikô Kamen Tome 2

Takayuki Yamaguchi

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A l'université, Otoya et ses camarades du club Toku Arts cherchaient à concevoir le costume de héros tokusatsu parfait pour un justicier capable d'agir dans le monde réel. Pour cela, ils s'étaient même lancés dans la création d'un costume spécial. Mais cette passion dévorante a laissé des traces... Au point qu'Otoya a gagné un surnom effrayant : " Jissôji le boucher ". Aujourd'hui, confronté à son passé, il doit répondre à une question essentielle : qu'est-ce qu'un véritable héros ? Un récit puissant qui mêle passion, violence et hommage à la culture tokusatsu.

Par Takayuki Yamaguchi
Chez Meian Editions

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Auteur

Takayuki Yamaguchi

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Gekikô Kamen Tome 2

Takayuki Yamaguchi

Paru le 20/03/2026

226 pages

Meian Editions

9,95 €

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