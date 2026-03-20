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Deep Sea Aquarium MagMell Tome 10

Kiyomi Sugishita

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A l'aquarium Magmel, diverses personnes oeuvrent à la préservation des créatures marines et à leur tracer un avenir, et des interactions se tissent entre elles. Après avoir terminé sa formation, Kôtarô Tenjô est embauché comme soigneur. Il admire et prend pour modèle le meilleur ami de son père : Minato Ôsezaki, directeur et fondateur de l'aquarium. Bien qu'aimé de tous, il s'agit d'une personne qui parle peu de son passé. D'une constitution fragile, le jeune Minato avait bien des difficultés au quotidien. Sa vie a changé à 1 ? 000 km au sud de la baie de Tokyo, sur l'île Chichi de l'archipel d'Ogasawara...

Par Kiyomi Sugishita
Chez Véga

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Auteur

Kiyomi Sugishita

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Deep Sea Aquarium MagMell Tome 10

Kiyomi Sugishita

Paru le 20/03/2026

192 pages

Véga

8,35 €

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Scannez le code barre 9782379508646
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