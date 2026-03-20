Entre fleuve et forêt

Là-bas, vers l'aval du fleuve, vivent probablement d'autres êtres humains. L'infini du monde, aussi attirant que menaçant... Et derrière elle, puissante et rassurante, il a la forêt qui l'a vue naître. Où aller ? Que choisir ? Au coeur des âges farouches, une jeune chasseresse solitaire est confrontée à un choix existentiel. Quitter son campement sur les berges du grand fleuve et en chevaucher les eaux, à la rencontre des humains qu'elle devine vivre là-bas, en aval ? Ou bien renoncer à son rêve communautaire pour regagner la forêt qui l'a toujours abritée ? Ses périodes de doute et d'introspection, parfois intenses, ont pour témoin un petit animal captif, un marcassin, qu'elle a piégé pour pouvoir s'en repaître. Au gré de leurs élans, peurs et intuitions, l'une et l'autre vont nourrir l'éternel face à face de la nature et de la culture. Avec pour seule ponctuation une vie onirique foisonnante, entre démons et merveilles.