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Entre fleuve et forêt

Roxanne Bee, Alexandre Gardette

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Là-bas, vers l'aval du fleuve, vivent probablement d'autres êtres humains. L'infini du monde, aussi attirant que menaçant... Et derrière elle, puissante et rassurante, il a la forêt qui l'a vue naître. Où aller ? Que choisir ? Au coeur des âges farouches, une jeune chasseresse solitaire est confrontée à un choix existentiel. Quitter son campement sur les berges du grand fleuve et en chevaucher les eaux, à la rencontre des humains qu'elle devine vivre là-bas, en aval ? Ou bien renoncer à son rêve communautaire pour regagner la forêt qui l'a toujours abritée ? Ses périodes de doute et d'introspection, parfois intenses, ont pour témoin un petit animal captif, un marcassin, qu'elle a piégé pour pouvoir s'en repaître. Au gré de leurs élans, peurs et intuitions, l'une et l'autre vont nourrir l'éternel face à face de la nature et de la culture. Avec pour seule ponctuation une vie onirique foisonnante, entre démons et merveilles.

Par Roxanne Bee, Alexandre Gardette
Chez Rue de l'échiquier

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Auteur

Roxanne Bee, Alexandre Gardette

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Divers

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Entre fleuve et forêt

Roxanne Bee, Alexandre Gardette

Paru le 20/03/2026

112 pages

Rue de l'échiquier

21,90 €

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Scannez le code barre 9782374255828
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