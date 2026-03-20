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Tout reste à jouer

Marijam Did

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Industrie tentaculaire, espace de sociabilité mondiale, puissant créateur d'imaginaires, le jeu-vidéo n'est pas neutre. Derrière les pixels se jouent des rapports de pouvoir, des choix économiques et la diffusion d'idéaux politiques. A travers l'histoire de ce medium, l'analyse de jeux emblématiques et une attention portée aux communautés de joueur.ses comme aux conditions de production, Marijam Did met au jour les failles éthiques du secteur : exploitation des travailleur.ses, accaparement des ressources, violences sexistes et coloniales, récupération idéologique. Mais tout reste à jouer ! En s'appuyant sur les créations indépendantes, les coopérations entre joueur.ses et les expérimentations politiques, l'autrice revendique le jeu-vidéo comme un formidable outil d'émancipation collective. Elle interpelle ainsi la gauche : ignorer cet univers, c'est se priver d'un terrain décisif dans la bataille des idées.

Par Marijam Did
Chez Le Passager Clandestin

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Auteur

Marijam Did

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Communication - Médias

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Tout reste à jouer

Marijam Did trad. Clément Amézieux

Paru le 20/03/2026

302 pages

Le Passager Clandestin

24,00 €

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