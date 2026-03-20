Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Vallée de la Charente

Michelin, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Cognac, Angoulême, Verteuil-sur-Charente... - Les coups de coeur : Randonner le long de la Coulée verte ; Découvrir le vignoble du cognac ; S'extasier devant les monuments antiques et religieux de Saintes ... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : La vallée de la Charente en 4 ou 5 jours. Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utiliser en complément notre Carte Départemental Charente, Charente-Maritime n° 324. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vallée de la Charente par Michelin, Xxx

Commenter ce livre

 

Vallée de la Charente

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

160 pages

Michelin

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067271210
9782067271210
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.