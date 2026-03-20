Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Cognac, Angoulême, Verteuil-sur-Charente... - Les coups de coeur : Randonner le long de la Coulée verte ; Découvrir le vignoble du cognac ; S'extasier devant les monuments antiques et religieux de Saintes ... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : La vallée de la Charente en 4 ou 5 jours. Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utiliser en complément notre Carte Départemental Charente, Charente-Maritime n° 324. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !