Philadelphie & The Coutryside

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Independence National Historical Park, Benjamin Franklin Parkway, Old City... - Les coups de coeur : Se laisser emporter par la magie d'une comédie musicale ; Assister à un évènement sportif ; Flâner dans les marchés de producteurs locaux... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : Philadelphie en 5 jours - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utiliser en complément notre Guide Vert Nord-Est américain. MICHELIN vous GuideVert le monde de vos rêves !