Barcelone et la Catalogne

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Monastère de Santes Creus, Gérone, Parc naturel du Delta de l'Ebre... - Les coups de coeur : Plonger à la découverte des superbes fonds marins de la réserve naturelle des îles Medes ; Randonner sur les sentiers littoraux baignés d'effluves iodés le long de la Costa Brava ; Pédaler sur les sentiers sinueux de la Val d'Aran... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : La montagne de sel à Cardona ; Ski dans la Val d'Aran ; Camp Nou à Barcelone... - Des suggestions d'itinéraires : La Costa Brava en 5 jours ; Entre mer et montagne en 7 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 8 micro-régions : Barcelone ; La province de Barcelone ; La Costa Brava ; Les Pyrénées de Catalogne ; Les Terres de Lleida ; La Costa Daurada ; Les Terres de l'Ebre ; La principauté d'Andorre. Pensez à utiliser en complément notre Carte Régional Espana Noreste n°574