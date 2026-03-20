Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Pise, Florence, Perugia... - Les coups de coeur : Découvrir les "chutes du Niagara" dans les grottes de Frasassi ; Se relaxer dans les sources chaudes de Bagni San Filippo ; Regarder Firenze la nuit, depuis le Piazzale Michelangelo... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Expériences au Museo Galileo, à Florence ; Kayak dans les Marmitte dei Giganti, à Fossombrone ; Vélo sur l'île Polvese, au lago Trasimeno... - Des suggestions d'itinéraires : Les grandes villes d'art en 7 jours ; L'Ombrie en 7 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition - En + : 67 promenades et circuits Ce guide est divisé en 9 micro-régions : Firenze ; Autour de Firenze ; Lucca, la Versilia et les Alpi Apuane ; Pisa, la Costa degli Etruschi et les collines métallifères ; La Maremma ; Siena et le Chianti ; Arezzo et le Casentino ; Ombrie ; Marches. Pensez à utiliser en complément notre Carte Local Italie Toscana n°358