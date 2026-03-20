Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Valencia, Santiago de Compostela, Picos de Europa... - Les coups de coeur : Siroter un épais "chocolate con churros" ; Succomber au charme d'El Poblenou ; Flâner dans les ruelles de la vieille ville de Gérone... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Jouer les desperados dans le désert de Tabernas ; Explorer le monde à Port Aventura ; La tête dans les étoiles au museo de la Ciencia de Valladolid... - Des suggestions d'itinéraires : Aux alentours de Madrid en 4 jours ; Le tour de la Catalogne en 17 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 5 micro-régions : Espagne du Centre ; Espagne Atlantique ; Barcelone et la Catalogne ; Espagne côté Est ; L'Andalousie et les Canaries. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Espagne n°734