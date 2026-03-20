Dans ce récit biographique à la première personne, Karin Müller retrace le par­ cours d'une rare intensité et longévité d'Henri Matisse. Elle y déploie son écriture vive, sensible et précise pour raconter ce long chemin de création jalonné d'em­ bûches, de rencontres décisives et de révélations intimes. On y croise Apollinaire, Bonnard, Gertrude Stein, Gleizes, Françoise Gilot, Chtoukine, Diaghilev, André Gide, Tériade et surtout Picasso. A travers ces figures mythiques qui ont façonné l'histoire de l'art, se dessine la tra­ jectoire personnelle du peintre faite d'incompréhensions, de souffrances, de doutes et d'audaces incroyables. Karin Müller invite le lecteur à pénétrer au coeur de son atelier, de son cercle familial, de ses amitiés créatrices, des affres de deux guerres mondiales mais aussi dans les zones plus secrètes et intimes où se développe sa per­ sonnalité, sa maturité d'homme et d'artiste. Son oeuvre conjugue mémoire et littérature - sa passion pour Maupassant - et révèle la puissance de son regard et la patiente construction de sa voie de peintre de la lumière. Cette biographie incarnée, lumineuse offre aux lecteurs un accès privilégié à une époque, une intimité et une manière singulière de faire corps avec le monde artistique. Le voyage d'Henri Matisse, homme du Nord, de l'ombre à la lumière.