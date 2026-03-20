A cinquante-cinq ans, le commissaire Arcadipane tourne en rond et craint d'avoir à nouveau perdu ce flair qui le guidait dans ses enquêtes. Pourtant, quand une femme est rouée de coups sans raison à la sortie d'une station du métro de Turin et que le coupable est arrêté dans la foulée, c'est bien son instinct qui lui souffle que quelque chose sonne faux dans ce fait divers cousu de fil blanc. Il fait appel à son ancien chef et mentor, Corso Bramard, et à l'incontrôlable agente Isa Mancini, qui le met en contact avec un étrange ex-flic, aussi obsessionnel qu'illuminé, Luigi Normandia. Ensemble, ils découvriront les règles d'un jeu tordu et létal : une plongée dans le monde immergé de la Toile qui, cercle après cercle, les mènera jusqu'aux eaux noires où la lumière n'arrive jamais et où les affaires se traitent à l'abri des regards. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert " Une Colère simple " troisième tome d'une série commencée avec " L'Affaire Bramard " , est un super antidote au conformisme ambiant. " La vie en noir " Le récit - qui jusqu'ici louvoyait entre deux belles descriptions de Turin et les pittoresques mésaventures d'Arcadipane sur un site de rencontres - soudain s'accélère. Et trouve son rythme de croisière. Plus soudée que jamais, la fine équipe finit par découvrir la cause d'une série de suicides et de morts suspects : un jeu mortifère et pervers enfoui au plus profond d'Internet. Pas de doute, le dark web a ces temps-ci la cote au royaume du bon polar ! " Le Temps "Tout en déroulant une intrigue complexe, Davide Longo évoque ainsi, de manière particulièrement originale, des sujets tels que l'amitié, le poids de l'âge, les désillusions de la vie, les dérives des moyens de communication contemporains, la dilution de la frontière entre le bien et le mal... Un polar déroutant et passionnant, invitant plus que jamais à réfléchir au monde dans lequel nous vivons". Le Soir